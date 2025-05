Il centrocampista del Marsiglia Adrien Rabiot ha parlato della sua stagione in Ligue 1 nel podcast francese Carré

Adrien Rabiot è tornato a brillare in Francia. Il centrocampista ex Juventus è stato uno dei protagonisti del camoionato del Marsiglia. La squadra allenata da Roberto De Zerbi ha terminato la stagione al secondo posto in classifica.

L’OM torna, così, in Champions League. L’ultima partecipazione del club francese alla massima competizione europea risale alla stagione 2022/23.

Dopo 3 anni, dunque, lo stadio Vélodrome tornerà a ospitare le partite di Champions. Un grande traguardo per il Marsiglia, raggiunto anche grazie alle prestazioni di Rabiot.

L’ex Paris Saint-Germain e Juventus ha ottenuto 29 presenze in campionato, arricchite da 9 gol e 5 assist. Nella stagione appena terminata, il centrocampista ha stabilito il record personale per il maggior numero di reti e assist stagionali. Tuttavia, l’ottimo campionato a livello di squadra e individuale non è bastato a Rabiot per essere inserito tra i finalisti del premio come miglior centrocampista e nella top 11 della Ligue 1 2024/2025.

“Futuro? Ne parlerò con la dirigenza e vedremo”

Adrien Rabiot ha rilasciato un’intervista al podcast francese Carré. Il numero 25 dell’OM ha esordito dicendo: “Ripenso a una discussione che ho avuto con una persona dell’UNFP, che mi ha detto: ‘È ridicolo che tu non ne faccia parte.’ Gli ho detto: “È vero, è davvero incredibile”.

Il francese ha parlato della Champions e del suo futuro a Marsiglia: “La Champions League al Vélodrome? Sarà fantastica. Non voglio anticipare quello che succederà la prossima stagione. Ci siederemo un attimo con il presidente e con Medhi Benatia per discutere di tutto questo“.

“Marsiglia è un posto eccezionale”

Rabiot ha proseguito elogiando la formazione allenata da De Zerbi: “Non ho chiamato nessuno, ma durante la stagione i giocatori venivano da me per chiedere informazioni sul progetto, sull’allenatore. Ora, con la Champions League, Marsiglia è destinata ad attrarre perché è un posto eccezionale“.

L’ex Juve ha concluso dicendo: “Non sono però un direttore sportivo, non sono il presidente del club e non voglio agire come un agente di giocatori. Ma se ho cose da dire al mio management e ritengo sia importante condividerle, lo faccio“.