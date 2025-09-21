Marsiglia-PSG rinviata per maltempo
Le ultime novità sulla gara valevole per la quinta giornata di Ligue 1
La sfida tra il Marsiglia e il PSG, valevole per la quinta giornata di Ligue 1, è stata rinviata per maltempo.
La gara, in programma oggi (21 settembre) alle 20:45 allo stadio Orange Velodrome, non si giocherà.
Sono attese novità, nelle prossime ore, in merito alla data in cui verrà recuperato l’incontro.
Il PSG guida la classifica della Ligue 1 con 12 punti. Mentre il Marsiglia, nelle prime quattro uscite, ha raccolto due vittorie e altrettante sconfitte.