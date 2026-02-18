Marsiglia, Habib Beye è il nuovo allenatore: è ufficiale

Dopo la separazione con Roberto De Zerbi, il Marsiglia ha annunciato il suo nuovo allenatore: si tratta di Habib Beye

Novità importanti in casa Marsiglia. Dopo la risoluzione con Roberto De Zerbi, il club francese ha scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di Habib Beye, reduce dall’esperienza con il Rennes, terminata poco più di una settimana fa.

Beye, infatti, sedeva sulla panchina dei rossoneri fino alla gara con il Lens, poi è stato esonerato. Si tratta di un ritorno per l’allenatore, che è già stato al Marsiglia da giocatore, tra il 2003 e il 2007.

Dopo il dietrofront della proprietà sulle dimissioni del ds Benatia e del presidente Longoria, dunque, arriva un altro passo importante per il club biancazzurro, che ha scelto di puntare su Beye per ripartire dopo De Zerbi.

Di seguito il comunicato ufficiale del Marsiglia.

Marsiglia, il comunicato su Beye

“L’Olympique de Marseille è lieto di annunciare la nomina di Habib Beye come allenatore della prima squadra. Habib Beye ha costruito una carriera unica nel calcio francese, prima come giocatore combattivo e rispettato, poi come allenatore ambizioso e riflessivo“.

“Da giocatore, nel 2003 è approdato all’Olympique de Marseille, una svolta importante nella sua carriera. A Marsiglia, il calciatore senegalese è diventato più di un semplice difensore: ha incarnato lo spirito combattivo e la mentalità guerriera che i tifosi dell’Olympique si aspettavano“.

“Il suo periodo al Marsiglia è stato caratterizzato da una notevole costanza e da un forte legame con i tifosi, che hanno elogiato molte delle sue qualità, come l’impegno, la professionalità e l’attaccamento alla maglia. Bentornato a casa, Habib“.