Marsiglia, Emerson Palmieri espulso dopo revisione VAR. Il secondo giallo è incredibile

Ingenuità dell’esterno italiano: una simulazione gli costa l’espulsione

Ingenuità incredibile di Emerson Palmieri durante gli ultimi minuti del primo tempo tra Sporting Lisbona e Marsiglia.

L’esterno italiano si è fatto ammonire per la seconda volta nel giro di pochi minuti, per simulazione.

L’episodio ricorda quello dell’anno scorso di Theo Hernandez in Milan-Feyenoord.

Per il secondo giallo di Palmieri, però, c’è stato bisogno del VAR: il giocatore era andato a terra in area di rigore, l’arbitro ha fischiato rigore venendo poi richiamato al VAR. Successivamente ha annullato la sua decisione iniziale estraendo il secondo giallo per simulazione a Emerson.

Il difensore salterà l’Atalanta

L’espulsione di Emerson sarà pesante per il Marsiglia di Roberto De Zerbi che nella prossima giornata di Champions League se la vedrà contro l’Atalanta di Ivan Juric.

L’esterno non sarà della partita e l’allenatore dovrà trovare una valida alternativa.