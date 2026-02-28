Marsiglia, cambi in dirigenza: Juster nuovo presidente ad interim e la verità di Benatia

Il Marsiglia riorganizza l’organigramma dopo l’addio di Longoria e spegne le voci di complotto, mentre Benatia conferma la sua permanenza fino a giugno

L’Olympique Marsiglia ha annunciato ufficialmente un profondo riassetto manageriale in seguito alle dimissioni di Pablo Longoria, nominando Alban Juster come nuovo presidente ad interim del Consiglio di Gestione.

Il nuovo direttivo, nato per garantire la continuità operativa del club, sarà completato da Alessandro Antonello e da Benjamin Arnaud, una scelta motivata chiaramente dalla portavoce Shérazade Semsar-de Boisséson a Le Journal de Dimanche: “Alban conosce perfettamente gli equilibri economici e istituzionali. Ci permetterà di assicurare la continuità del nostro piano triennale”.

Parallelamente, la proprietà sta gestendo l’uscita di scena dello spagnolo cercando una separazione amichevole e allontanando le voci di manovre oscure per destituirlo, come dichiarato in modo netto dai vertici del club: “È falso, anzi falsissimo. La stabilità sportiva del club era in gioco, bisogna far scendere questa drammaturgia”.

La dirigenza ha infatti confermato che non c’è stata alcuna macchinazione interna, ammettendo che le dimissioni di Medhi Benatia erano reali e aggiungendo: “È lui che si è dimesso e siamo noi ad avergli chiesto di tornare. Lo ringraziamo per questo”.

Benatia sceglie di rimanere al Marsiglia

A confermare in prima persona la versione della società è stato proprio Medhi Benatia, che ha rivelato di aver rassegnato le dimissioni il 9 febbraio e di aver accettato di restare solo dopo l’intervento diretto del proprietario Frank McCourt: “Per molte ragioni non potevo abbandonare il club in queste condizioni, è un club a me caro dove sono stato formato”.

L’ex difensore ha poi spazzato via ogni dubbio sulle presunte lotte di potere interne all’OM: “La mia riflessione sul futuro maturava da settimane, ho accettato la richiesta del proprietario di restare fino al termine della stagione per senso di responsabilità. Non c’è stato alcun intrigo o presa di potere”.

A ribadire la totale buona fede del dirigente è intervenuta infine una fonte a lui molto vicina, che ha garantito come le sue intenzioni siano puramente orientate al bene della squadra: “L’unica cosa che gli interessa è lasciare l’OM il più in alto possibile e non chiederà nient’altro”.