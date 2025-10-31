Marsiglia, De Zerbi: “Questo è davvero il punto più basso di questo periodo”

Le parole di Roberto De Zerbi alla vigilia della sfida di Ligue 1 tra Auxerre e Marsiglia.

Il Marsiglia di De Zerbi è chiamato a rispondere in modo positivo in Ligue 1 dopo la sconfitta contro il Lens e il pareggio con gli Angers. Attenzione agli infortunati e alla gestione delle energie anche in vista della Champions League.

Alla vigilia della sfida l’allenatore dell’OM ha presentato il match contro l’Auxerre, valido per l’11esima giornata di campionato, in conferenza stampa.

“Non mi offendo per le critiche, per quello che leggo sui cambi che faccio. Questo è davvero il punto più basso di questo periodo. La cosa che mi preoccupa e mi stressa un po’ sono gli infortuni“, ha dichiarato.

Ecco, di seguito, le parole complete dell’allenatore italiano.

Marsiglia, le parole di De Zerbi

De Zerbi poi ha continuato parlando della situazione infortuni: “Abbiamo sette o otto giocatori infortunati. Nadir ha fatto degli esami e non è niente di grave. A quanto pare è stato solo un calo di pressione. Una stagione non è tutta rose e fiori, dobbiamo essere ancora più spietati e determinati“.

Infine conclude: “Paura? No… Sono nel calcio da molto tempo, e ci sono momenti in cui le cose sono facili e altri in cui sono più difficili. L’allenatore è sempre a rischio, la sua panchina è sempre un focolaio di pressione. Ho paura quando non riesco a dare il massimo“.