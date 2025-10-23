Questo sito contribuisce all'audience di

De Zerbi: “In 11 contro 11 solo il Marsiglia in campo, l’arbitraggio non è stato all’altezza”

Redazione 23 Ottobre 2025
Roberto De Zerbi (IMAGO)

Le parole di Roberto De Zerbi in conferenza stampa dopo la sconfitta del Marsiglia contro lo Sporting a Lisbona in Champions League

Primo in classifica in Ligue 1, il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha perso la seconda di 3 partite di League Phase di UEFA Champions League.

Una sconfitta che ha sicuramente delle attenuanti, dal momento che l’OM ha giocato tutto il secondo tempo in 10 contro 11 per l’espulsione di Emerson Palmieri.

La squadra allenata dall’ex SassuoloShakhtar Donetsk si trova ora al 18esimo posto, piazzamento che a fine League Phase varrebbe la partecipazione ai playoff.

“Nel primo tempo, con la parità numerica, si è vista una sola squadra in campo, l’OM”, ha sottolineato l’allenatore italiano in conferenza stampa dopo la partita.

La conferenza dell’allenatore

De Zerbi ha poi voluto sottolineare anche la prestazione a dispetto del valore degli avversari: “Per 45′ l’OM ha dominato lo Sporting, campione di Portogallo davanti a Benfica e Porto, squadre che negli ultimi anni sono arrivate agli ottavi e ai quarti di finale di Champions League”.

All’allenatore del Marsiglia l’arbitraggio non è piaciuto. De Zerbi spiega infatti: “Emerson è stato espulso per due cartellini gialli. Il primo, a 30 metri dalla porta, con il braccio in quella posizione mi è sembrato un po’ eccessivo. L’arbitraggio non mi è piaciuto, non è stato all’altezza di questa partita”.

Il calendario del Marsiglia in Champions League

Il Marsiglia ha ottenuto 3 punti in Champions League grazie alla rotonda vittoria sull’Ajax e alle due sconfitte contro Real MadridSporting.

Le prossime sfide della squadra di De Zerbi saranno AtalantaNewcastleUnion SGLiverpoolClub Brugge.