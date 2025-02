Il Marsiglia ritrova l’arbitro Stinat. De Zerbi: “Spero che faccia una buona partita”

Le parole di De Zerbi nella conferenza stampa in vista di Auxerre-Marsiglia. Le considerazioni sull’arbitro di giornata

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi si prepara a scendere in campo (domani 22 febbraio alle ore 21:05) per la 23esima giornata di Ligue 1 contro l’Auxerre.

Il campionato dei “les Olympiens” prosegue spedito, tanto che si trovano al secondo posto in campionato con 46 punti alle spalle solamente del PSG. Primo con 56.

L’allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha presentato in conferenza stampa il prossimo appuntamento di campionato contro l’Auxerre, mostrando però un certo dissenso nei confronti dell’arbitro di giornata che condurrà la sfida.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Auxerre-Marsiglia, una vecchia conoscenza per l’OM

Il Marsiglia ritroverà sul campo una vecchia conoscenza. Si tratta infatti dell’arbitro francese Jeremy Stinat, che lo scorso 14 gennaio nella partita di Coppa di Francia tra Marsiglia e Lille si è reso protagonista di un convulso episodio di gara. In quell’occasione fu molto contestata un’espulsione per proteste per il direttore sportivo dei marsigliesi Medhi Benatia, che proprio in seguito alla designazione arbitrale per la prossima partita di Ligue 1 contro l’Auxerre ha espresso il proprio dissenso sui social ritornando a quel 14 gennaio quando il direttore di gara gli inflisse “una delle più gradi umiliazioni della sua vita”, costringendolo a una squalifica di 3 mesi.

L’allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi, ha anche lui espresso il proprio dissenso in merito alla designazione arbitrale per la partita contro l’Auxerre, e ha così parlato nella sua conferenza stampa: “Di solito non so nemmeno chi è l’arbitro perché non credo che loro agiscano in malafede. Spero faccia una buona partita e che sia calmo“.

I prossimi appuntamenti del Marsiglia in campionato

Dopo l’incontro con l’Auxerre (in programma domani 22 febbraio alle ore 21:05), il Marsiglia di Roberto De Zerbi affronterà il Nantes in casa per la prima sfida del mese di marzo.

Successivamente resta in programma la partita con il Lens, mentre, in seguito, ci sarà la gara più importante contro il PSG. La distanza tra il Marsiglia secondo e i parigini primi è infatti di 10 punti, e l’obiettivo dell’OM sarà sicuramente quello di cercare di colmare il più possibile il distacco di punti in classifica tra i due club.