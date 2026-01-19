Non solo Timber, il Marsiglia vuole anche Da Cunha: contatti in corso

Il Marsiglia pensa anche a Da Cunha del Como: i dettagli

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi lavora per rinforzarsi e guarda anche in Italia. Non solo Timber del Feyenoord, dunque, ma anche Da Cunha del Como.

Il calciatore francese di origini portoghesi, classe 2001, è un profilo che piace molto e ci sono già stati anche dei contatti tra le parti.

Da sottolineare, nello specifico, che l’uno non esclude l’altro e che quindi l’OM potrebbe portare avanti entrambe le trattative. La situazione comunque rimane legata anche a eventuali uscite proprio nel reparto.