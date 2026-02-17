OM, Benatia rimane dopo la richiesta della proprietà. Ruolo ridimensionato per Longoria
La decisione dell’Olympique Marsiglia su Benatia e Longoria: il punto
Sono stati giorni concitati in quel di Marsiglia, dopo la decisione di Roberto De Zerbi di lasciare il proprio incarico di allenatore.
Aveva infatti fatto seguito anche Mehdi Benatia, che aveva presentato le dimissioni dal proprio ruolo di direttore sportivo. Così come anche il presidente Pablo Longoria.
Ora, c’è stato un cambio di programma, in seguito alla richiesta della proprietà americana del club guidata da Frank McCourt, che ha espressamente richiesto ai due di rimanere nei loro ruoli almeno fino a fine stagione.
E così sarà, con l’ex calciatore della Juventus che rimarrà nel proprio ruolo fino a giugno 2026, mentre il presidente Longoria assumerà un ruolo puramente istituzionale. Di seguito riportiamo il comunicato del club francese.
Marsiglia, il comunicato del club
Il comunicato del club si apre così: “Determinato a garantire l’interesse superiore dell’Olympique de Marseille e a raggiungere gli obiettivi sportivi della stagione in corso, Frank McCourt ha chiesto a Medhi Benatia di mantenere le sue funzioni fino al termine della stagione”.
“Consapevole delle sue responsabilità nei confronti dell’istituzione, Medhi Benatia ha accettato di estendere il suo preavviso fino al mese di giugno e guiderà l’insieme delle attività sportive“.
“Il ruolo di Pablo Longoria dovrebbe evolvere verso responsabilità istituzionali, al fine di mantenere la rappresentanza dell’Olympique de Marseille all’interno degli organi francesi e in particolare europei“.