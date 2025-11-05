Marsiglia-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Marsiglia-Atalanta

Dopo la prima sconfitta in campionato, arrivata sul campo dell’Udinese, l’Atalanta prova a ripartire dalla Champions League.

Finora la squadra di Juric ha raccolto 4 punti nelle prime 3 giornate di League Phase, nelle quali è arrivata una sconfitta contro il PSG, una vittoria contro il Club Brugge e un pareggio nell’ultima partita contro lo Slavia Praga.

Ora sulla strada dei nerazzurri c’è l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, che finora ha un punto in meno in classifica.

Il Marsiglia però sta vivendo un ottimo inizio di stagione in Francia, dove si trova al secondo posto in Ligue 1 a soli due punti dal PSG.

Le formazioni ufficiali

MARSIGLIA (3-4-3): Rulli; Pavard, Egan-Riley, Aguerd; Murillo, O’Riley, Hojbjerg, Garcia; Greenwood, Aubameyang, Paixao. Allenatore: De Zerbi

A disposizione: in attesa

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric

A disposizione: in attesa

Dove vedere Marsiglia-Atalanta in tv e streaming

La partita della quarta giornata di League Phase, che si disputerà al Vélodrome di Marsiglia, si giocherà questa sera con calcio d’inizio alle 21:00

Sarà possibile vedere la gara in diretta tv esclusiva su Sky Sport, oltre che in streming su Sky Go e Now Tv.