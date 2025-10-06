Marsiglia, aggressione al difensore Nayef Aguerd in aeroporto: la ricostruzione

Aggredito il calciatore del Marsiglia Nayef Aguerd: la ricostruzione dell’accaduto

Momenti di scompiglio, quelli vissuti dal difensore del Marsiglia Nayef Aguerd. In aeroporto per raggiungere il ritiro della Nazionale marocchina in vista dei prossimi impegni, il classe 1996 è stato aggredito.

Secondo quanto raccolto da BFM Marseille Provence, il centrale della squadra di De Zerbi sarebbe stato aggredito da un individuo all’aeroporto di Marignane, mentre si preparava a partire per unirsi proprio alla sua nazionale.

Nella Lounge VIP in attesa di imbarcarsi sull’aereo, Aguerd sarebbe stato avvicinato da un presunto tifoso, che gli avrebbe chiesto il numero di telefono e un selfie.

L’uomo, che sembrava in stato di alterazione, ha poi alzato la voce tentando di schiaffeggiare il calciatore, prima di fuggire dopo l’intervento della sicurezza. L’aggressore è stato fermato dalla polizia ed interrogato dopo l’arresto.