Non solo Jonathan Rowe, l’Olympique Marsiglia ha messo sul mercato anche Adrien Rabiot

Non solo la sconfitta per 1-0 contro il Rennes nella gara d’esordio in Ligue 1, a fine partita è accaduto un altro episodio spiacevole. Rowe e Rabiot, infatti, sono stati protagonisti di un alterco pesante, e il club ha preso subito dei provvedimenti.

Dopo aver messo sul mercato Jonathan Rowe (su cui c’è il Bologna che preme), l’OM ora aggiunge anche Adrien Rabiot alla lista dei calciatori in vendita.

Il comportamento dei due calciatori è considerato inammissibile per quelli che sono i valori e i codici del club, quindi lo stesso club e lo staff tecnico hanno optato per l’esclusione provvisoria dei due calciatori.

Per quanto riguarda Rabiot, non trova riscontro l’interesse del Milan, nonostante il legame con Allegri. I rossoneri hanno abbondanza in quel ruolo ed è invece al lavoro per prendere un attaccante.