PSG, Marquinhos: “Donnarumma? Ha rispettato molto questo club, ma il calcio è così”

Le parole di Marquinhos, capitano del PSG, alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Tottenham

Ritornare a vincere. Meno di un mese dopo la sconfitta nella finale del Mondiale per Club, il PSG torna in campo contro un’altra squadra inglese, questa volta contro il Tottenham. Dopo aver dominato la scorsa stagione europea, il club francese sogna di festeggiare per la prima volta la Supercoppa Europea.

Chi vuole mettere le mani su quel trofeo tanto ambito è Marquinhos, capitano dei campioni d’Europa. Il brasiliano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “È bellissima questa sensazione di arrivare in finale. È quello che tutti i giocatori di alto livello vogliono vivere“.

L’ex Roma ha proseguito parlando di Donnarumma: “Sappiamo com’è il calcio, che soprattutto nel momento del mercato è un po’ difficile. È stato un grande giocatore per noi, merita tutto il meglio nella sua vita. Grande persona e grande uomo, ha rispettato molto questo club però il calcio è così e delle volte non possiamo fare troppo. Non sappiamo cos’è passato nella discussione. Io sono qua da 12/13 anni e ho vissuto tanti momenti così: amici che arrivano e amici che se ne vanno. Se Gigio va via o se rimane, noi siamo qua aperti a ricevere lui nella migliore maniera“.

Il difensore classe ’94 ha dichiarato: “Favoriti? Anche contro il Chelsea dicevano che lo eravamo, ma abbiamo perso. Non dobbiamo pensare così prima di una finale“.