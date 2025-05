PSG, Marquinhos: “Arriviamo bene in finale. Non cambieremo filosofia”

Le parole di Marquinhos, capitano del PSG, alla vigilia della finale di Champions League da giocare contro l’Inter

Manca sempre meno alla partita più importante della stagione. A Monaco di Baviera cresce l’attesa per la finale in programma sabato 31 maggio alle ore 21:00.

Tra i protagonisti del match vi sarà anche Marquinhos che ha già giocato nel 2020 una finale di Champions League, perdendo contro il Bayern Monaco.

Il capitano della squadra parigina ha accompagnato Luis Enrique in conferenza stampa alla vigilia del match.

Prima di sedersi in sala stampa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Le parole del capitano del PSG

Queste le parole di Marquinhos alla vigilia di PSG-Inter: “Arrivo molto bene a questa finale. In un altro momento rispetto alla finale persa. Arriviamo bene, anche con un’idea diversa dell’ultima volta“.

Per poi soffermarsi su una lettura tattica del match: “Lautaro e Thuram, ma anche i quinti che aggrediscono? Bella domanda, abbiamo lavorato sulla fase difensiva, abbiamo studiato per annullare la forza di questa Inter. Non posso dire molto (ride, ndr). Dobbiamo sposare la nostra filosofia e fare tutto quello che abbiamo fatto dall’inizio della stagione finora. Non dobbiamo cambiare. L’Inter ha le sue forze, noi le nostre”.