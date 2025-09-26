Marotta otterrà la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali”
Il riconoscimento al Presidente nerazzurro per i suoi meriti nel management sportivo italiano e internazionale
L’Università di Milano-Bicocca conferirà – nella giornata di oggi, venerdì 26 settembre – la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali” a Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell’Inter.
Marotta verrà insignito del riconoscimento anche per il suo impegno nella valorizzazione del capitale umano e sportivo e i progetti formativi dedicati ai giovani atleti avviati negli anni.