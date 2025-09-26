Questo sito contribuisce all'audience di

Marotta otterrà la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali”

Redazione 26 Settembre 2025
Giuseppe Marotta

Il riconoscimento al Presidente nerazzurro per i suoi meriti nel management sportivo italiano e internazionale

L’Università di Milano-Bicocca conferirà – nella giornata di oggi, venerdì 26 settembre – la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali” a Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell’Inter.

Marotta verrà insignito del riconoscimento anche per il suo impegno nella valorizzazione del capitale umano e sportivo e i progetti formativi dedicati ai giovani atleti avviati negli anni.