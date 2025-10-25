Inter, Marotta: “Il rigore è stato determinante. Dobbiamo fare chiarezza sui “rigorini””

Marotta, presidente dell’Inter, ha commentato il rigore concesso al Napoli nel primo tempo, poi trasformato da De Bruyne

Le parole di Marotta sul rigore concesso alla squadra di Antonio Conte: “La mia presenza è un contributo che voglio dare al sistema. Il Napoli ha legittimato la vittoria negli ultimi 20′, il rigore è stato determinante per spostare l’equilibrio. E’ nato dalla segnalazione dell’assistente, l’arbitro non aveva fischiato. Credo che questa dinamica avrebbe richiesto l’intervento del VAR che non poteva intervenire ma sarebbe stato determinante. Il Napoli ha comunque meritato

La vittoria del Napoli è scaturita principalmente da questo episodio (il rigore). Valuto ciò che è successo in campo, Rocchi dice “basta i rigorini”, valutate voi

Marelli ha detto che non era rigore, io intervengo e do un contributo. Facciamo chiarezza sui rigorini e quali strumenti usare. Se subentra un assistente, l’arbitro non può farsi condizionare così dacilmente

Il rigore ha creato amarezza, incazzatura durante l’intervallo. Il Napoli avrebbe potuto vincere. Io mi riferisco alla cronologia, alla decisione dell’arbirtro come è stata presa

Lautaro-Conte è una dinamica da campo. Sorvolerei, se ne vedono tante“.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO