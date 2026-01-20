Inter, Marotta su Jakirović: “Saremmo molto felici di avere questo giocatore”

Dal mercato al campo: le dichiarazioni di Marotta prima di Inter-Arsenal

Torna la Champions League per Inter e Arsenal, avversarie a San Siro nella settima giornata di League Phase.

Poco prima del fischio d’inizio, il presidente dell’Inter Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del calciomercato invernale: “Questo è un mercato povero dove non ci sono grandi colpi, in questo momento non c’è l’occasione, non c’è l’imperativo d’obbligo di dover monitorare”.

Marotta ha poi parlato di Jakirović: “Sappiamo che la Dinamo ha dei giocatori interessantissimi, i miei collaboratori hanno fatto un sondaggio, saremmo molto felici di avere questo giocatore nel nostro vivaio. La Dinamo Zagabria ha moltissimi giovani, il presidente ha diritto di decidere quale offerta accettare”.

Sulla Champions League in corso: “Quanti punti servono ancora? Questo format è strano, ci sono tante squadre in pochi punti e ci sono risultati abbastanza clamorosi. Vogliamo fare una partita positiva“.