Inter, Marotta: “Il taglio del nastro di questo percorso potrebbe essere il nuovo stadio”

Giuseppe Marotta (imago)

Le parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta nel prepartita di Atletico Madrid-Inter, match della quinta giornata di Champions League

Dopo la sconfitta per 0-1 nel derby contro il Milan, l’Inter vuole subito voltare pagina nel match di questa sera -26 novembre 2025- in trasferta contro l’Atletico Madrid.

La squadra di Cristian Chivu si trova attualmente a punteggio pieno avendo vinto le prime 4 partite delle League Phase.

I nerazzurri sono l’unica squadra italiana momentaneamente nella parte alta della classifica a pari punti con Arsenal e Bayern Monaco.

Prima dell’inizio del match il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Prime Video. Di seguito ecco le sue parole.

Inter, le parole di Marotta

Marotta ha iniziato così: “Noi stiamo continuando il nostro cammino di risalita, rispetto magari a qualche anno fa, a mio giudizio nel migliore dei modi. Abbiamo raggiunto delle vette importanti ma la bandierina non l’abbiamo potuta mettere, però credo che sia un percorso molto virtuoso, sia nell’aspetto dire dei risultati che dal punto di vista economico finanziario e patrimoniale. Il taglio del nastro di questo percorso potrebbe essere il nuovo stadio”.

Ha poi proseguito parlando di Sommer: “Non ha bisogno di consigli. Le critiche arrivano anche ai grandi portieri. Lui è stato criticato ma fa parte del gioco. Quando sbaglia il portiere spesso e volentieri è gol, quando sbaglia un centrocampista probabilmente c’è la difesa che rimedia. C’è massima stima, massima considerazione di un bravissimo giocatore e di un grande professionista”.