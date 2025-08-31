Inter, Marotta: “Non ci saranno movimenti. Lookman? Penso resti lì”

Le parole del presidente dell’Inter prima della partita con l’Udinese

Dopo la vittoria all’esordio contro il Torino, l’Inter è chiamata a rispondere a Juventus, Napoli e Roma, a punteggio pieno dopo due giornate.

La squadra di Chivu giocherà ancora a San Siro contro l’Udinese, che all’esordio ha pareggiato per 1-1 col Verona.

Ma intanto il mercato è ancora aperto per poco meno di 24 ore, nelle quali potrebbero esserci alcune sorprese finali.

Sorprese che ha escluso, per quanto riguarda l’Inter, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta. Di seguito le sue parole ai microfoni di DAZN nel pre partita.

Inter, Marotta: “Confermare l’ossatura della squadra è un pregio”

Marotta ha iniziato proprio da qua: “Penso non ci saranno movimenti, confermare l’ossatura della squadra è un pregio e solo le squadre forti possono farlo. La rosa rispetta le necessità rispetto agli obiettivi e al confronto diretto con l’allenatore“.

Per poi proseguire sul reparto arretrato: “Non è facile trovare giocatori più forti dei disponibili in difesa, anagraficamente sono datati ma credo che il reparto difensivo sia garanzia di efficienza e solidità“.

Marotta: “L’esclusione di Pavard è una scelta tecnica”

Marotta ha poi parlato anche delle rivali per le prime posizioni della classifica: “Juventus, Milan e Roma sono belle squadre, così come Atalanta e Bologna: le grandi hanno un livello qualitativo maggiore sicuramente“.

Infine, ha risposto in maniera secca alle due domande finali: “Esclusione di Pavard? Scelta tecnica. Lookman? Penso resti lì“.