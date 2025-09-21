Inter, Marotta: “Il Napoli è la favorita assoluta per lo Scudetto”

Le parole del presidente dell’Inter sulla questione stadio e sull’inizio di campionato

Oltre ai temi di campo, continua a tenere banco per quanto riguarda Inter e Milan la questione stadio, di cui si è tornato a parlare in settimana.

Al termine della partita vinta per 2-1 contro il Sassuolo, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, parlando di campo ma anche proprio della questione stadio.

Il numero uno nerazzurro, che aveva già toccato il tema nel pre partita, è stato chiaro a riguardo: “Sono un po’ preoccupato sia come presidente dell’Inter che come uomo di calcio. La città di Milano rischia di avere un ruolo marginale nello scenario europeo e mondiale. San Siro non è in grado di ospitare finale di Champions, le due realtà cittadine rappresentano Milano a tutto tondo e ha bisogno di avere uno stadio funzionale e moderno, che possa rappresentare un senso di appartenenza forte”.

Per poi proseguire: “Purtroppo il dibattito si è aperto e tanti politici di tanti anni fa dimostrano di non capire le richieste delle società, tutto è nelle mani del consiglio comunale che sarà nelle prossime settimane. Il lavoro del sindaco è stato notevole, spero che la città di Milano capisca che Inter e Milan abbiano bisogno di una struttura moderna e al pari con i tempi“.

Inter, Marotta: “Potremmo pensare a una soluzione alternativa fuori dal comune di Milano”

Marotta ha detto di essere anche disposto, in caso di mancata soluzione, a cercare una soluzione fuori da Milano: “Assolutamente sì, dobbiamo risolvere questo problema. La priorità oggi è rimanere a Milano, ma se così non fosse dovremo pensare a una soluzione alternativa e dovremo trovarla a malincuore fuori dal comune di Milano“.

A proposito ha precisato: “Dico questo perché ci sentiamo molto legati alla città, ma ragioniamo in questo modo perché avere uno stadio nuovo significa andare al pari con tutte le realtà fuori dall’Italia”.

Marotta: “Ho grandissimo ottimismo”

Infine, Marotta ha parlato di campo e della stagione appena iniziata oltre che della vittoria contro il Sassuolo: “Ho grandissimo ottimismo. Il cambio di allenatore riporta rischi nuovi, al di là delle sconfitte patite contro l’Udinese la squadra è migliorata e ha dimostrato di possedere quelle qualità che l’hanno portata a occupare posizioni di rilievo. Portare a casa una partita così significa avere una forte personalità, questo rispecchia le caratteristiche dell’allenatore“.

Guardando alle rivali per lo scudetto, il presidente nerazzurro non ha avuto dubbi: “Avversario principale? Io credo il Napoli perché è campione uscente, perché ha fatto investimenti importanti. I favoriti in assoluto sono loro“.