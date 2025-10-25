Le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, prima della partita contro il Napoli.

Allo stadio Diego Armando Maradona va in scena il big match dell’ottava giornata di Serie A: l’Inter sfida il Napoli nel remake della sfida scudetto della scorsa stagione.

La squadra di Cristian Chivu arriva al confronto con il morale alto, dopo il successo europeo sul campo dell’Union Saint-Gilloise e la vittoria di misura contro la Roma in campionato. L’obiettivo è dare continuità a un periodo positivo e restare in scia alla vetta.

Situazione opposta per il Napoli di Antonio Conte, reduce dal pesante 6-2 subito in Champions League contro il PSV e dalla sconfitta di Torino nell’ultimo turno di Serie A. Gli azzurri cercano riscatto davanti al proprio pubblico.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Inter, le parole di Marotta

Il presidente nerazzurro ha esordito: “La sconfitta contro la Juve è stata frutto di una situazione paradossale. Le sette vittorie di fila sono dovute al lavoro duro di Chivu, del suo staff e di tutta la società.

Sul Napoli: “Oggi giochiamo contro i campioni in carica e dovremo avere un grande approccio alla gara”.

Poi, ha concluso: “Chivu è bravo, non ci meravigliamo di ciò. All’interno avevamo fatto valutazioni precise su di lui. Ora gode della stima di persone che lo avevano criticato in precedenza”.