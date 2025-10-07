Marotta sul calcio italiano: “Modric al Milan stimolo positivo, ma servono innovazione e investimenti”

Le parole del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, sull’arrivo di Modric in Italia e del calcio italiano.

Durante l’evento dedicato al libro Il calcio del futuro tra intelligenza artificiale e azioni ecosostenibili, Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato del momento del calcio italiano, tra mercato, giovani talenti e infrastrutture.

Riguardo all’arrivo di Luka Modric al Milan, Marotta lo ha definito un’occasione di crescita per tutto il movimento: “La sua presenza può ispirare le nuove generazioni: vedere un campione del suo calibro spinge i ragazzi a studiarne i gesti, a provare a ripeterli negli allenamenti, e insegna molto più della teoria”.

Il dirigente ha poi evidenziato i limiti economici del nostro campionato: “Il calcio italiano sta vivendo una fase di transizione. Oggi investire in giovani talenti è complicato: se all’estero si spendono 60 milioni per un diciottenne, in Italia difficilmente si supera la metà. Inoltre, molti club devono ricorrere alle plusvalenze per chiudere i bilanci, mentre i diritti tv internazionali hanno un valore molto inferiore rispetto ad altri campionati”.

Un altro tema cruciale riguarda gli stadi: “San Siro è un simbolo storico, e ricordi come la mia prima partita contro il Benfica restano indelebili. Ma per crescere servono impianti moderni, che portino innovazione e nuove esperienze ai tifosi, aggiornando anche l’immagine dei club”.