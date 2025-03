Le parole di Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter

Dal campionato di Serie A fino al futuro di Simone Inzaghi. Passando per la nazionale italiana di Luciano Spalletti. Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Radio Anch’Io sport. “Ci sono tre squadre candidate alla vittoria del campionato. Un campionato così avvincente non si vedeva da anni”.

Marotta ha parlato anche del rinnovo del suo allenatore. Nel dettaglio: il presidente dei nerazzurri lo ha definito: “Una formalità. Siamo molto contenti del suo operato, ha lavorato bene in questi anni. Lo reputo tra i migliori allenatori al mondo in circolazione. E ha il vantaggio di essere stato un ottimo giocatore, questo lo ha facilitato sotto un certo punto di vista”.

Il presidente del club ha aggiunto: “Il numero delle partite a cui si sottopongono i giocatori rappresentano un grande problema. L’aspetto tattico-tecnico-agonistico è molto diverso rispetto al passato, il dispendio di energie fisiche è cambiato durante gli anni”.

Marotta ha continuato: “Siamo l’Inter, ed essendo un grande club è oggetto di grandi pressioni. Non dobbiamo nasconderci, dobbiamo essere ambiziosi dal punto di vista sportivo”.

Inter, le parole di Marotta

Il presidente del club ha anche parlato della nazionale di Luciano Spalletti, reduce dal pareggio in Nations League per 3-3 contro la Germania. “Rispetto alle altre nazioni europee siamo in difficoltà perché non abbiamo una base storica di reclutamento”.

“Abbiamo un reclutamento inferiore rispetto agli altri. Noi abbiamo sempre raggiunto grandi traguardi, bisogna avere pazienza. I ragazzi sono giovani, diamo tempo a Spalletti che sta facendo un ottimo lavoro”.