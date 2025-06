Le parole del presidente dell’Inter a margine dell’evento “Festival della Serie A”, che si sta tenendo a Parma.

Giornate frenetiche in casa Inter. I nerazzurri hanno salutato Simone Inzaghi che è partito oggi da Milano in direzione Arabia Saudita. Per il futuro, solo in attesa dell’ufficialità, c’è Cristian Chivu. (LEGGI QUI)

Una chiamata, quella dell’allenatore rumeno, volta a ripartire dopo la delusione in finale di UEFA Champions League. Proprio il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha commentato in occasione del Festival della Serie A che si sta tenendo a Parma gli ultimi giorni.

“Se vinci sei un bravo ragazzo se perdi lo sei molto di meno. La debacle di 7 giorni fa è parte del calcio ma arrivare secondi nella competizione calcistica più importante al mondo è qualcosa di straordinario e esserci arrivati per due volte in tre anni lo è ancora di più. È vero, c’è delusione ma fa parte del gioco”.

Di seguito le parole del presidente dell’Inter sulla situazione allenatore.

La separazione con Inzaghi: le parole di Marotta

L’allenatore dell’Inter ha iniziato dicendo: “Lunedì ci raduneremo per il Mondiale per club e anche questo è motivo di orgoglio, ma nel calcio tutto si brucia con velocità estrema e l’imprevedibilità regna sovrana nel calcio, tant’è che martedì il nostro allenatore ci ha detto che il suo ciclo all’Inter era finito“.

Marotta ha proseguito: “Per noi non era così perché la vicinanza della finale ci aveva portato a non toccare questo argomento, ma lo stesso Inzaghi questa decisione l’ha presa solo il lunedì dopo la sconfitta. Poi leggo i giornali che parlano di confusione da parte nostra, noi abbiamo semplicemente incassato questa decisione che ci ha trovati parzialmente impreparati e di conseguenza ci siamo mossi“.

Marotta: “Chivu? Prova di coraggio da parte nostra”

Il presidente ha poi introdotto il tema legato al successore di Inzaghi: “I giornali davano nomi più disparati ma la prima cosa da fare quando si cambia un allenatore è identificarne il profilo, una strategia delineata tra proprietà e management. Il profilo adatto era quello di un allenatore giovane che sposasse la linea della proprietà e che mettesse in atto la valorizzazione del patrimonio giovanile”.

Marotta ha concluso: “Per vincere non sono necessari solo i soldi ma anche altre qualità, qualità che pensiamo possa avere Cristian Chivu. Ci sono piccole cose burocratiche da sistemare con il Parma, ma rappresenta il profilo adatto. Questa da parte nostra è una prova di coraggio, qualità pura dei leader. Ma l’importante è avere una società forte e un programma ben definito. ”