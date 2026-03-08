Le parole del presidente dell’Inter prima del derby contro il Milan

“Se questo derby sarà decisivo per il campionato? Non ci pensiamo, pensiamo invece alle insidie che questo derby può portare. Spero che sia uno spot positivo per il calcio”. Ha parlato così Giuseppe Marotta a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Inter.

I nerazzurri non perdono in campionato proprio dalla gara di andata contro il Milan e, trovare i tre punti anche oggi, significherebbe portarsi a +13 sui rossoneri secondi in classifica.

L’Inter dovrà fare però a meno della coppia d’attacco titolare: non saranno della partita né Thuram né Lautaro Martinez.

Di seguito le dichiarazioni complete di Marotta nel pre partita di Milan-Inter.

Inter, le parole di Giuseppe Marotta

Il presidente dell’Inter ha successivamente commentato le parole di Chivu che nella conferenza stampa aveva dichiarato che spesso all’Inter vengono dati pochi meriti: “Credo che sia un pensiero giusto. Chi vince si attira l’invidia e le malizie di tutti, fa parte del calcio. Negli ultimi 5 anni siamo la squadra più vincete d’Italia è normale sia così”.

Ha poi continuato sulla valorizzazione dei giovani italiani: “Io credo che il calcio italiano è in grande involuzione. Il made in Italy deve essere valorizzato e noi vogliamo essere di grande esempio. Pio Esposito per noi è un vanto, il calcio lo si può spettacolarizzare anche attraverso la valorizzazione dei nostri talenti”. Infine ha chiuso con un pensiero riguardante la decisione del capitano Lautaro Martinez di andare in panchina nonostante l’infortunio: “È un gesto che apprezziamo e che ci servirà. Lo annotiamo come un fatto positivo per tutti.”