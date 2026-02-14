Inter, Marotta: “Sarà una bella partita. Chivu? Non avevamo dubbi sulla sua qualità”
Le parole del presidente dell’Inter prima dell’inizio del derby d’Italia contro la Juventus, valido per la venticinquesima giornata di A.
Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Inter-Juventus, derby d’Italia in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 20:45 di sabato 14 febbraio 2026.
Nel prepartita della sfida c’è spazio per le parole, in questo caso nel presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, che ha iniziato parlando del match che i nerazzurri stanno per giocare: “Vogliamo incrementare il ruolino di marcia. Sarebbe un atto di convinzione per le partite che affronteremo. Sono certo che sarà un’ottima partita“.
Marotta ha proseguito: “Partita dell’andata? È stata condizionata da episodi nel finale. Siamo convinti delle nostre prestazioni, vogliamo dare conferma del lavoro fatto fin qui“.
Su Chivu ha dichiarato: “La scelta di Chivu è stata fatta conoscendo l’uomo, l’allenatore delle giovanili e l’ex calciatore. Non abbiamo fatto confronti con altri profili ma siamo andati diretti su di lui. Ci ha sicuramente sorpreso in positivo, per il resto era un allenatore che aveva tanti valori e recita un ruolo da protagonista nel mondo degli allenatori“.
Sui risultati: “L’esperienza dell’anno scorso ci è servita per capire che dobbiamo ottenere il massimo da ogni competizione a cui partecipiamo. Dipende da noi e dagli avversari. Quando dico da noi significa che bisogna dare importanza anche sull’aspetto mentale. Chivu è molto attento, fa un turnover intelligente“.