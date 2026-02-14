Le parole del presidente dell’Inter prima dell’inizio del derby d’Italia contro la Juventus, valido per la venticinquesima giornata di A.

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Inter-Juventus, derby d’Italia in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 20:45 di sabato 14 febbraio 2026.

Nel prepartita della sfida c’è spazio per le parole, in questo caso nel presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, che ha iniziato parlando del match che i nerazzurri stanno per giocare: “Vogliamo incrementare il ruolino di marcia. Sarebbe un atto di convinzione per le partite che affronteremo. Sono certo che sarà un’ottima partita“.

Marotta ha proseguito: “Partita dell’andata? È stata condizionata da episodi nel finale. Siamo convinti delle nostre prestazioni, vogliamo dare conferma del lavoro fatto fin qui“.

Su Chivu ha dichiarato: “La scelta di Chivu è stata fatta conoscendo l’uomo, l’allenatore delle giovanili e l’ex calciatore. Non abbiamo fatto confronti con altri profili ma siamo andati diretti su di lui. Ci ha sicuramente sorpreso in positivo, per il resto era un allenatore che aveva tanti valori e recita un ruolo da protagonista nel mondo degli allenatori“.

Sui risultati: “L’esperienza dell’anno scorso ci è servita per capire che dobbiamo ottenere il massimo da ogni competizione a cui partecipiamo. Dipende da noi e dagli avversari. Quando dico da noi significa che bisogna dare importanza anche sull’aspetto mentale. Chivu è molto attento, fa un turnover intelligente“.