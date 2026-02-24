Le parole del presidente dell’Inter, Beppe Marotta, a pochi minuti dal playoff di ritorno contro il Bodo/Glimt

Manca sempre meno all’inizio del playoff di ritorno di Champions League tra l’Inter di Cristian Chivu e il Bodo/Glimt.

I nerazzurri sono chiamati a ribaltare la sconfitta dell’andata per 3-1 con i gol di Fet, Pio Esposito, Hauge e Hoegh.

In campionato, invece, gli uomini di Chivu hanno vinto nello scorso weekend contro il Lecce con le reti di Mkhitaryan e Akanji.

A pochi minuti dall’inizio del match ai microfoni di Sky Sport ha parlato il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta.

Inter, l’intervista prepartita di Marotta

Marotta ha cominciato l’intervista parlando della gara: “Credo che nello sport tutte le imprese sono possibili. C’è un margine importante di vantaggio per loro ma non impossibile. C’è rispetto per gli avversari ma non dobbiamo avere paura“.

Il presidente dell’Inter ha poi continuato commentando le voci che arrivano dalla Spagna su un accordo con Simeone: “Possiamo definirle fake. Siamo straordinariamente contenti di Chivu. Forse siamo stati anche un pochino fortunati con lui. Chivu sta dimostrando con i fatti di essere all’altezza di allenare l’Inter“.

“Dal punto di vista economico stasera è importante ma non rilevante”: le parole di Marotta

Il presidente nerazzurro si è anche soffermato sull’aspetto economico di questa sfida: “Dal punto di vista economico è importante ma non rilevante“.

Spiegando così questa affermazione: “Questo è un appuntamento importante. Se dovessimo mancare questo appuntamento ci sarà da rimediare in corsa, ma non è un problema“.