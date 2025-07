Le dichiarazioni del Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, sul calciomercato

All’uscita dall’Assemblea della Lega, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato dell’Inter in entrata e in uscita, oltre che sulle sensazioni per la prossima stagione.

Ha iniziato dal momento di cambiamento che sta vivendo il club: “Fiducioso per la stagione? Sempre fiducioso, massimo, massimo ottimismo, assolutamente. Siamo l’Inter, quindi bisogna sempre guardare con grande ottimismo il futuro”.

Ha poi proseguito sulla situazione riguardante il centrocampista turco: “Novità per Calhanoglu? No, è un nostro giocatore a tutti gli effetti, quindi arriverà quanto prima, quando convocato.”

Per poi concludere sul mercato: “Fiducia per Leoni? Leoni è un bravo talento, ma è del Parma, non è nostro. Valentin Carboni va al Genoa, sì. Destinazione giusta per farlo crescere ancora? Probabilmente sì, con un bravo allenatore come Vieira. Su Esposito tante squadre? Vediamo, vediamo, è presto, presto.”