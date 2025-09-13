Marotta: “Non posso dimenticare il mio periodo passato a Torino. Ora, però sono all’Inter, che amo”

Le dichiarazioni del presidente dell’Inter, Beppe Marotta alla pochi minuti dalla sfida con la Juventus.

Il Derby d’Italia è pronto ad andare in scena: la Juventus e l’Inter si contendono i riflettori nella terza giornata di Serie A.

L’Inter si presenta all’appuntamento con tre punti, frutto della travolgente vittoria sul Torino e dello stop interno contro l’Udinese.

La Juventus, invece, ha iniziato il campionato a pieni giri, conquistando due successi consecutivi contro Genoa e Parma.

Nel prepartita, Beppe Marotta, presidente dell’Inter ha parlato ai microfoni di DAZN, ha presentato così la sfida.

Inter, le parole di Marotta

Marotta ha presentato il derby e parlato del rapporto con il nuovo allenatore: “Consigli a Chivu? Parliamo sempre, anche lui ha una grande esperienza da giocatore. Questo è il Derby d’Italia, che va al di là dei 3 punti, spero sia uno spot per il nostro calcio”

Ha poi continuato su chi secondo lui potrà fare una buona stagione: “Secondo me sia Pio Esposito che Sucic in termini anagrafici potranno avere le chance maggiori. Ma non solo loro, anche gli altri giovani che abbiamo a disposizione”. Non sono mancati, poi, i riferimenti al suo trascorso bianconero: “Il passato alla Juventus e le analogie? Tutte le mie esperienze precedenti mi hanno riempito. Non posso dimenticare il mio periodo passato a Torino. Ora, però sono all’Inter, che amo. Non abbiamo ancora fatto abbastanza per mollare, abbiamo fatto un inizio un po’ difficoltoso, abbiamo bisogno di metterci sulla retta via”