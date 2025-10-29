Inter, Marotta: “Siamo vicini ai familiari della vittima, ma pure a Josep Martinez”

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto all’evento Road to Milano Cortina 2026 parlando dell’incidente che ha riguardato Josep Martinez

Sono giorni difficili in casa Inter dopo il tragico incidente avvenuto nella mattina di martedì 28 ottobre in cui ha perso la vita un uomo di 81 anni e che ha visto protagonista Josep Martinez, portiere dei nerazzuri.

Lo spagnolo ha investito l’uomo in carrozzina a pochi chilometri dalla Pinetina. Un tragico evento, sul quale si è espresso anche il presidente del club nerazzurro presente all’evento “Road to Milano Cortino 2026”.

“È un episodio molto serio e delicato. Siamo sinceramente vicini alla famiglia della vittima, così come al nostro giocatore, che conosciamo bene”, ha detto il numero uno del club.

Che ha poi continuato: “Purtroppo, eventi di questo tipo fanno parte delle cronache di tutti i giorni. Mi auguro che anche da questa tragedia possa nascere una riflessione utile e costruttiva“.