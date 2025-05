Le parole del presidente dell’Inter a poche ore dalla finale di Champions League contro il PSG di Donnarumma e compagni

“Con le grandi figure del passato c’è in comune la passione e il senso di appartenenza: noi sentiamo addosso grande entusiasmo, responsabilità e motivazioni per ciò che faremo”, parola di Giuseppe Marotta.

Il presidente dell’Inter ha parlato a Sky Sport in occasione della celebrazione per i 60 anni della seconda Coppa dei Campioni interista. Sabato 31 maggio ci sarà la finale di Champions League contro il PSG.

Marotta ha aggiunto. “È un amarcord straordinario, storico e piacevole – ha detto a Sky -. È la rievocazione di una partita molto bella, che da ragazzino avevo visto in bianco e nero in televisione, quella del gol di Jair. Spero che sia di grande auspicio per la nostra finale di sabato. Ho avuto modo di parlare con Bedin, Mazzola e il presidente Moratti”.

Il numero uno ha proseguito. “Sono momenti belli perché i campioni e un presidente vincente possono aumentare le motivazioni che già abbiamo”

“Vivere la finale da presidente? Ho avuto questa gratificazione dalla nuova proprietà Oaktree, con le grandi figure del passato c’è in comune la passione e il senso di appartenenza. Per quanto mi riguarda garantisco il mio contributo”.

Inter, le parole di Marotta

Marotta conclude. “Questa è una partita che può segnare la storia: in 50 anni sarebbe la terza finale. Per noi è un momento in cui ci sentiamo addosso grande responsabilità, grande entusiasmo e motivazione”.

L’Inter scenderà in campo contro il PSG sabato 31 maggio a partire dalle 21.