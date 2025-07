Le parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta sul futuro di Hakan Calhanoglu.

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato a margine dell’evento di presentazione della partnership con BYD per commentare la situazione legata al centrocampista turco.

Atteso in gruppo il 23 luglio, Calhanoglu è stato uno dei nomi più citati dell’ultimo mese nerazzurro.

Il Galatasaray ci ha provato ma per l’Inter non c’erano le condizioni giuste per discutere di una sua possibile partenza.

Giuseppe Marotta ha commentato così la situazione legata al centrocampista turco: “Non vorrei diventasse un caso quando non lo è. Siamo davanti a richieste fantomatiche che però a noi non arrivano mai: non c’è nessuna richiesta. Lo aspettiamo il 23. Abbiamo parlato con lui e, come altri giocatori, non ha manifestato la volontà di andare via“