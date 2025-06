Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato di calciomercato e non solo prima del match contro il Fluminense.

L’Inter cerca l’accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club, nel difficile match contro il Fluminense, valido per gli ottavi di finale.

Il presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di DAZN delle trattative di mercato in corso, una su tutti quella per Ange-Yoan Bonny, ormai ai dettagli.

Insieme a lui, qualche riferimento ad Hakan Calhanoglu, oltre che a Giovanni Leoni, difensore del Parma.

Di seguito le parole del presidente nerazzurro.

Inter, le parole di Marotta

Il presidente dell’Inter apre con Bonny: “In questo momento siamo ai dettagli, mi auguro che l’operazione si possa chiudere già oggi e che domani possa essere a Milano per completare le visite mediche. Credo sia difficile che venga qui”.



Oggi i nerazzurri si giocano il passaggio del turno con il Fluminense: “Questo rappresenta un appuntamento importante nella storia del nostro club. Essere qui è motivo di grande orgoglio e vogliamo onorarlo nel miglior modo possibile. L’avversario è tosto, il clima complicato e il terreno di gioco non è dei migliori. Dovremo dimostrarci superiori a tutto questo, e mi auguro che la squadra possa essere protagonista anche nei prossimi giorni.”



Su Leoni: “Non piace solo a me, piace a chi capisce di calcio e agli addetti ai lavori. Sono lusingato che un ragazzo così giovane sia già sotto l’attenzione di tanti club importanti. Davanti a sé ha ancora un percorso lungo, ma è un talento che può diventare un campione: tutto dipenderà da lui e dalle circostanze che incontrerà”.

Marotta non vede Calhanoglu fuori dall’Inter: “Oggi non abbiamo alcuna novità diversa da registrare: il giocatore è in vacanza e il calcio, si sa, è fatto anche di imprevedibilità. Ma al momento non ci sono elementi che facciano pensare a un futuro di Calhanoglu lontano da Milano”.