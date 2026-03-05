Walid Regragui non è più il commissario tecnico del Marocco
Walid Regragui non è più il commissario tecnico del Marocco: lascia dopo la sconfitta in finale di Coppa d’Africa
Il Marocco cambia commissario tecnico. Dopo 49 partite, con una semifinale ai Mondiali in Qatar e una finale in Coppa d’Africa, la nazionale nordafricana e Regragui si separano.
L’allenatore lascia dunque dopo la sconfitta contro il Senegal nell’ultima Coppa d’Africa che, anche per come arrivata, ha sicuramente lasciato non pochi strascichi.
Lo stesso Regragui ha pubblicato un messaggio d’addio sul proprio profilo Instagram: “Viva Dio, la patria e il Re. Grazie“.
Si conclude così un ciclo iniziato ad agosto 2022, quando Walid Regragui prese il posto di Vahid Halilhodžić.