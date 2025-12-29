Il Marocco ritrova Hakimi a due mesi dal suo infortunio ed è pronto a scrivere la storia di questa Coppa d’Africa disputato in casa

Dopo quasi due mesi di assenza, Achraf Hakimi è pronto a fare il suo ritorno in campo. Il capitano del Marocco molto probabilmente scenderà in campo nella serata di lunedì 29 dicembre nella sfida contro lo Zambia, valida per la Coppa d’Africa.

Un’attesa finita dopo 55 giorni dall’infortunio alla caviglia sinistra rimediato nella partita di Champions League contro il Bayern Monaco.

Il terzino del Paris Saint-Germain, in vista della gara, ha anche parlato in conferenza stampa con tono decisi a tutto l’ambiente marocchino: “Serve l’appoggio di tutti, tifoseria e stampa inclusa. Non ho gradito i fischi: giochiamo in casa e dobbiamo sentire il sostegno di tutti per conquistare questa Coppa d’Africa“.

Poi, il commissario tecnico Walid Regragui ha confermato la presenza del laterale: “Abbiamo disputato due incontri senza il nostro Pallone d’Oro, senza il nostro leader, uno dei calciatori più forti del panorama mondiale. Con Achraf in squadra saremo sicuramente più competitivi e per qualche minuto sicuramente ci sarà“.

Marocco, Hakimi pronto a tornare in campo

Il recupero del numero 2 marocchino è stato seguito con attenzione dallo staff medico della nazionale. E dopo un percorso graduale e personalizzato, l’ex Inter (tra le altre) è ora pronto per tornare a disposizione della sua squadra.

Hakimi che arriva a questa Coppa d’Africa con grande motivazione e consapevolezza del ruolo che deve ricoprire. Anche perché il ricordo dell’ultima edizione è ancora vivo: l’eliminazione per mano del Sudafrica agli ottavi di finale per 2-0 e il rigore sbagliato negli ultimi minuti, che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. Ora il numero 2 dei Leoni dell’Atlante vuole guidare la sua nazionale verso la vittoria della Coppa d’Africa in casa. Un successo che manca dall’edizione del 1988.