Le parole di Mario Rui, ex terzino di Napoli e Roma, ai microfoni di Rai Radio 1 sul suo futuro

Mario Rui torna in Serie A? Il terzino portoghese, svincolato da gennaio dopo la fine della sua esperienza con la maglia del Napoli, potrebbe presto tornare a giocare. Ai microfoni di Rai Radio 1, il classe ’91 ha annunciato la sua decisione: “A gennaio sicuramente tornerò a giocare. Abbiamo delle soluzioni molto interessanti, che piacciono sia a me che alla mia famiglia. Saremo pronti a ricominciare già a gennaio. Non mi sono mai fermato, mi sono sempre allenato: sto bene e sono pronto a ripartire“.

Il portoghese potrebbe tornare nel nostro campionato, dove è già stato protagonista con le maglie di Empoli, Roma e Napoli: “Non sono rimasto perché cercavo un’esperienza diversa, ho rifiutato parecchie opportunità in Italia. Per ora ci sono 2-3 possibilità, dobbiamo ancora vedere e parlare. Per ora c’è il 40-50% di possibilità di tornare in Italia. Valuterò insieme al mio agente e alla mia famiglia e poi deciderò“.