Mario Rui torna in campo: il portoghese riparte dalla Forte Virtus Fc
A distanza di un anno dall’addio al Napoli Mario Rui ritrova il campo: ha firmato con la Forte Virtus Fc
Il terzino portoghese torna a giocare. Dopo un anno di inattività Mario Rui trova squadra: ha firmato con la Forte Virtus Fc.
Uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli nella stagione 2022/2023 ripartirà dalla terza divisone degli Emirati Arabi Uniti.
Mario Rui ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione per quella successiva.
Nella Forte Virtus Fc troverà vecchie conoscenze italiane come Fares, Serpe e Marsura. Italia anche in panchina: l’allenatore è Andrea Tedesco.