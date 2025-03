Nuova chiamata di Luis De La Fuente dopo l’infortunio di Cubarsi: al suo posto Mario Gila

Mario Gila è stato convocato dalla Nazionale spagnola in vista del ritorno dei quarti di finale della UEFA Nations League.

Il giocatore, che si unisce alla selezione iberica per la partita contro l’Olanda, si recherà direttamente a Valencia dove si preparerà per il ritorno dei quarti di finale

La Spagna, attuale campione in carica della Nations League, ha pareggiato in extremis l’andata nei Paesi Bassi grazie a una rete di Mikel Merino.

Il verdetto è ancora aperto e si deciderà tutto nel ritorno a Valencia. Si parte da 2-2, con un Mario Gila in più a disposizione di De La Fuente.

Il comunicato della Spagna

Il giocatore della Società Sportiva Lazio Mario Gila si unirà alla nazionale spagnola per la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Nations League.

Il difensore si recherà direttamente a Valencia per unirsi alla squadra e preparare la seconda partita di questo turno contro l’Olanda, duello decisivo per un posto tra le semifinaliste di una competizione di cui la Spagna è campione in carica.