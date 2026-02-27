Atalanta, Marino: “Bayern Monaco? Li affronteremo con coraggio e voglia”

Le parole del direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League

Sarà il Bayern Monaco l’avversario dell’Atalanta agli ottavi di Champions League. La Dea arriva alla gara dopo la grande rimonta sul Borussia Dortmund.

Gli uomini di Palladino, infatti, dopo la sconfitta all’andata in Germania per 2-0 hanno vinto a Bergamo per 4-1 con il gol su rigore al 97′ di Samardzic.

A commentare il sorteggio direttamente da Nyon è stato il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino: “Arsenal e Bayern sono due squadre molte forti, la prima e la seconda nella League phase. Sono due squadre destinate a lottare fino alla fine per vincere la Champions. Noi cercheremo di rendere la vita dura al Bayern. Cercheremo di essere la solita Atalanta, affrontandoli con coraggio, con voglia e con al spinta dei nostri tifosi“.

Il dirigente nerazzurro ha poi continuato parlando di Palladino: “Mi ha colpito l’entusiasmo giorno dopo giorno con cui affronta le partite. Ha grande voglia, soprattutto di lavorare e di dare tutto per la squadra. Questa è una grande dote che sta trasmettendo a tutti ragazzi, a tutta la squadre e anche a tutto l’ambiente“.

L’intervista di Marino

Marino si è anche soffermato nuovamente sul Bayern Monaco: “Non sono abituato a ragionare riguardo gli avversari. Penso al fatto che noi dobbiamo fare la gara della vita, una gara difficilissima. Giochiamo con l’entusiasmo dell’Atalanta che è arrivata agli ottavi, che è un traguardo unico. Per cui li affronteremo con la spinta dei nostri tifosi, sia in casa che in trasferta perché abbiamo bisogno di loro. Poi quello che succederà in campo succederà, se vinceranno loro gli stringeremo la mano e la vita va avanti. Noi abbiamo la fortuna di giocare su tre obiettivi ed è una fortuna perché abbiamo la possibilità di fare bene in campionato, in Coppa Italia e in Champions League. Siamo l’Atalanta, per noi la cultura del lavoro è fondamentale. Continuiamo a lavorare a testa bassa e poi quello che succederà in campo l’accetteremo“.

Per concludere il direttore generale dell’Atalanta ha detto: “Grandi imprese contro le big d’Europa? Queste sono le magie del calcio, a volte l’Atalanta ma le squadre in generale si trasformano contro certe squadre, certi ambienti. Il Bayern è una grandissima realtà mondiale e noi l’affronteremo con grande orgoglio, quello anche di rappresentare l’Italia in Champions. Cercheremo di dare il massimo e non ci tireremo indietro nel dare il 120% dell’energia“.