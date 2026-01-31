Torino, iniziate le visite mediche di Marianucci | FOTO e VIDEO
Le immagini dell’arrivo a Torino del difensore per le visite mediche
Il Torino accoglie l’ultimo rinforzo della sua campagna acquisti. Come raccontato nella giornata di ieri, venerdì 30, i granata a sorpresa hanno preso Luca Marianucci dal Napoli.
Il difensore arriva in prestito secco dagli azzurri fino al termine della stagione.
Nella giornata di oggi, il classe 2004 è arrivato in città per sostenere le visite mediche.
Di seguito le immagini del suo arrivo al centro medico “Medicina dello sport”.
.@TorinoFC_1906, Marianucci è arrivato al Medicina dello Sport per le visite mediche. @skysport pic.twitter.com/oVwBSZnyjk
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 31, 2026