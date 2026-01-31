Questo sito contribuisce all'audience di

Torino, iniziate le visite mediche di Marianucci | FOTO e VIDEO

Nicolò Minerva 31 Gennaio 2026
L’arrivo di Marianucci al Medicina dello Sport per le visite mediche

Le immagini dell’arrivo a Torino del difensore per le visite mediche

Il Torino accoglie l’ultimo rinforzo della sua campagna acquisti. Come raccontato nella giornata di ieri, venerdì 30, i granata a sorpresa hanno preso Luca Marianucci dal Napoli.

Il difensore arriva in prestito secco dagli azzurri fino al termine della stagione.

Nella giornata di oggi, il classe 2004 è arrivato in città per sostenere le visite mediche.

Di seguito le immagini del suo arrivo al centro medico “Medicina dello sport”.