Napoli, Marianucci resta tra Torino e Cremonese. Ma non è esclusa la permanenza

Marianucci resta un obiettivo di Torino e Cremonese, ma non è esclusa la permanenza al Napoli

Marianucci resta un obiettivo di Torino e Cremonese, ma non è da escludere l’ipotesi della permanenza al Napoli. I lombardi offrono un prestito secco per il difensore classe 2004, mentre i granata hanno proposto un prestito con diritto di riscatto.

Non è quindi da scartare la strada che porterebbe l’ex Empoli a concludere la stagione con la maglia azzurra. In questa prima fase di campionato, il classe 2004 ha raccolto due presenze in campionato, di cui l’ultima contro l’Hellas Verona nel turno infrasettimanale.

Nel pareggio del Maradona, Marianucci ha trovato anche il primo assist in Serie A, quello servito a Di Lorenzo per il gol del definitivo 2-2.