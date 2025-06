Luca Marianucci è un nuovo giocatore del Napoli, ora è ufficiale

Dopo Kevin De Bruyne, il Napoli ufficializza un secondo ingaggio nel giro di due giorni.

Si tratta di Luca Marianucci, annunciato dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, con un “Benvenuto Luca!” sul suo profilo X ufficiale.

Il difensore è arrivato dall’Empoli e aveva sostenuto le visite mediche già nella mattinata di martedì.

Dopo il tweet di De Laurentiis, è arrivato anche il comunicato del club campione d’Italia, che ha confermato l’ingaggio del suo nuovo difensore.

Il comunicato del Napoli

Questa la nota pubblicata dal Napoli sul proprio sito: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci dall’Empoli F.C. Il difensore italiano vestirà la maglia azzurra a partire dal prossimo primo luglio“.

Il centrale classe 2004, nell’ultima stagione ha vissuto la sua prima annata stabilmente in prima squadra in Serie A, dopo tutta la trafila nel settore giovanile dell’Empoli e un anno in prestito in Serie C alla Pro Sesto. In campionato ha trovato spazio soprattutto nel girone di ritorno con 18 presenze, oltre alle 6 in Coppa Italia, in cui è stato protagonista del cammino della squadra di D’Aversa fino alla semifinale.