Napoli, Marianucci nel mirino di Cagliari e Cremonese
Cagliari e Cremonese su Luca Marianucci, difensore del Napoli.
Il futuro di Luca Marianucci potrebbe essere lontano da Napoli. Il difensore centrale, classe 2004 è finito sotto i riflettori di Cagliari e Cremonese.
Il difensore è arrivato in maglia azzurra nella scorsa sessione di mercato dall’Empoli, con il club di Aurelio De Laurentiis che ha versato 9 milioni di euro per acquistarlo.
Dato il poco impiego, Marianucci potrebbe andare a collezionare minuti importanti, con il Cagliari e la Cremonese pronte ad approfittarne per rinforzare il proprio organico.
Nella scorsa stagione, il classe 2004 si è messo in mostra con la maglia dell’Empoli, attirando l’attenzione della squadra allenata da Antonio Conte.