Cremonese, in chiusura l’operazione per Marianucci in prestito secco. In uscita Sernicola, Okereke e Valoti
La Cremonese conta di chiudere per il prestito di Luca Marianucci settimana prossima. Il punto sulle uscite
La Cremonese è vicina alla chiusura per il prestito secco di Luca Marianucci, difensore classe 2004 del Napoli.
La chiusura dell’operazione è attesa per inizio settimana prossima, dopo il turno di Serie A.
Per quanto riguarda le operazioni in uscita: lo Spezia pensa a Sernicola in prestito mentre si attendono mosse dall’estero per Okereke.
In uscita anche Valoti per il quale si attendono offerte dalla Serie B.