C’è anche un arbitro italiano nella lista dei pre-selezionati in vista dei Mondiali 2026: si tratta di Maurizio Mariani. La lista completa

Un arbitro italiano pre-selezionato in vista dei Mondiali 2026, al via l’11 giugno 2026. Si tratta di Maurizio Mariani, inserito nella lista dei 16 arbitri che si ritroveranno a Dubai tra il 2 e il 6 marzo 2026.

In questa stagione, l’arbitro della Sezione di Aprilia è stato protagonista in quattro partite in Serie A, tra cui Napoli-Inter. A queste si aggiungono le presenze in Sampdoria-Cesena e Virtus Entella-Empoli in Serie B.

Ben tre designazioni, invece, in Champions League. Mariani ha infatti diretto due big match come Liverpool-Atletico Madrid e PSG-Bayern Monaco, oltre a Marsiglia-Newcastle e il delicato playoff di qualificazione tra Kairat Almaty e Celtic.

Il classe ’82 ha già vissuto un “Mondiale” in questa stagione, quello U17, di cui ha diretto anche la finale tra Argentina e Marocco. Di seguito la lista completa degli arbitri europei pre-selezionati in vista dei Mondiali.

Gli arbitri europei pre-selezionati in vista del Mondiale

Tanti nomi noti tra i direttori di gara pre-selezionati insieme a Mariani. Ci sono anche Kovacs, arbitro dell’ultima finale di Champions League tra PSG e Inter. Spazio anche per due inglesi come Taylor e Oliver, insieme a Zwayer e Turpin. Di seguito la lista completa.

Eskås

Kovács

Letexier

Makkelie

Marciniak

Mariani

Nyberg

Oliver

Peljto

Pinheiro

Sánchez Martínez

Schärer

Taylor

Turpin

Vinčić

Zwayer