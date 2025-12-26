È morta Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato: aveva 100 anni

Si è spenta Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli: ex presidente della Fondazione Agnelli, aveva 100 anni

All’età di 100 anni è morta Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni e di Susanna Agnelli.

Nata a Villar Perosa il 9 agosto 1925, è stata a lungo impegnata con la Fondazione Agnelli, ricoprendo il ruolo di presidente per 14 anni, dal 2004 al 2018.

Dal 1960 al 1970 è stata anche sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno.

È stata inoltre proprietaria di cavalli che hanno vinto anche la medaglia d’argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco del 1972.