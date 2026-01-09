Pablo Marì verso l’addio alla Fiorentina e al calcio europeo: il difensore spagnolo è vicino al trasferimento all’Al Hilal

Pablo Marì è vicino a salutare la Fiorentina. Il difensore spagnolo è vicino all’Al Hilal, che accoglierà il difensore cercato già dai primi giorni di mercato. Il club arabo ha continuato infatti a provarci con l’Inter per Acerbi o De Vrij, ma dopo l’apertura dei viola il prescelto per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi è proprio il classe ’93.

In questa stagione, l’ex Monza ha giocato 16 partite tra tutte le competizioni, considerando sia le 11 presenze in Serie A che le 5 in Conference League. Più in generale, il calciatore con un passato anche con la maglia dell’Arsenal ha raccolto 29 presenze con la Fiorentina dopo il trasferimento dal Monza, nel gennaio 2025.