Le parole dell’allenatore italiano sul suo attaccante

“Cole Palmer resterà ai box per altre sei settimane”, parola di Enzo Maresca. L’allenatore italiano del Chelsea, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Premier League contro il Nottingham Forest, in programma il 18 ottobre alle 13:30, ha voluto aggiornare i tifosi e non solo sulle condizioni del suo giocatore.

“Questo è l’unico aggiornamento su di lui” ha spiegato Maresca. Che ha poi aggiunto: “Lo staff medico fa il possibile, non sono dei maghi”.

Maresca ha proseguito: “Speriamo che sei settimane siano sufficienti. Dobbiamo vedere le cose passo dopo passo. Di sicuro, starà bene. Ha cercato di riprendersi dall’infortunio e di seguire tutte le terapie”.

L’ultima partita in Premier League del classe 2003 risale al 20 settembre, quella persa 2-1 contro il Manchester United