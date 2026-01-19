Napoli, resiste Marcos Leonardo per l’attacco: la situazione

L’attaccante brasiliano resta sulla lista del Napoli: la novità

Il Napoli è alla ricerca di nuovi giocatori da affidare ad Antonio Conte. Si continua a lavorare soprattutto per l’attacco viste le future uscite di Lorenzo Lucca e Noa Lang.

Sulla lista di nomi per il nuovo attaccante resiste quello di Marcos Leonardo, attaccante brasiliano dell’Al-Hilal.

La novità di oggi è che il Napoli lo prenderebbe anche senza Lucca come contropartita.

Sull’ex attaccante dell’Udinese è forte il Nottingham Forest ma anche il Pisa non molla il giocatore e ha uno spiraglio per poterlo riportare in Toscana.